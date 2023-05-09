大陸住房和城鄉建設部、市場監管總局8日發佈《關於規範房地產經紀服務的意見》，其中涉及「合理確定經紀服務收費」的部分尤其引發關注，指出房地產經紀機構要合理降低住房買賣和租賃經紀服務費用，鼓勵按照成交價格越高、服務費率越低的原則實行分檔定價。引導由交易雙方共同承擔經紀服務費用。

除此之外，《意見》明確了延申服務。提出房地產經紀機構應當在經營門店、網站、用戶端等場所或管道，公示服務專案、服務內容和收費標準，不得混合標價和捆綁收費。房地產經紀機構提供的基本服務和延伸服務，應當分別明確服務專案和收費標準。

根據中新網報導，《意見》從10方面明確了監管措施，加強房地產經紀行業管理，保護交易當事人合法權益，主要包括加強從業主體管理，明確經紀服務內容，合理確定經紀服務收費，嚴格實行明碼標價，嚴禁操縱經紀服務收費，規範簽訂交易合同，加強個人資訊保護，提升管理服務水準，加大違法違規行為整治力度，加強行業自律管理等。

除提出「合理降低住房買賣和租賃經紀服務費用」是明確的利多，業內分析認為，「引導交易雙方承擔服務費用”體現了對購房者權益的保護」，也是《意見》中的一大亮點。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，仲介代理的房產交易，既是服務買方，也是服務賣方，理應二者都承擔服務費用。他說還應該將服務全流程分成清晰的鏈條，對每一個環節，都應該明確服務的具體內容、服務標準，並給予此來合理定價，並將這些寫進三方合約。