又是時代的眼淚嗎？新北市「家樂福超市新店北新店」近日公告，因為租約到期，將於今年5月底結束營業，對此，許多當地居民覺得難過，不過也有人指出，該店位於地下室，購物較不方便，且先前就有部分商場分租給其他業者，如今傳出結束營業的消息，「不覺得稀奇」。

家樂福超市新店新北店日前張貼公告，因為租約到期，將營業到5月31日為止，同時也強調注重每位顧客的權益，後續將由家樂福新店民族店及家樂福線上購物提供服務，並保證顧客的權益。

消息曝光後，有網友在臉書社團《我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店》轉傳資訊，直呼：「不敢相信！」表示該店過去是頂好超市，在當地已經營至少超過10年，沒想到會突然宣布熄燈，讓他感到非常捨不得，「這家超市比我還要老耶！」

對此，其他網友也紛紛留言哀號，「30年應該有，以前下面有很大的電玩間，懷念！天堂！」、「至少30年了吧，我從小就在，我都40歲了」、「聽服務人員說租金要漲一倍，所以撤了」。也有不少人指出，該家樂福超市位於地下室，進出購物皆要爬樓梯，對於買比較多東西或是行動不便的消費者略顯不便，且先前店鋪就有部分空間分租給文具店，如今宣告熄燈，「不覺得稀奇」。