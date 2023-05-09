廣越吳總經理表示，第二季廣越邁向生產出貨旺季，營運逐步上揚；今年雖稍受主要運動品牌客戶庫存調整影響，惟集團其他運動及戶外品牌客戶仍維持訂單增長；整體而言，隨客戶庫存調整陸續結束，未來訂單可望逐步回溫，廣越將持續開發產品項目並優化產品組合及訂價策略，維持獲利能力。

法人表示，廣越為市場上少有橫跨運動及戶外服飾龍頭品牌客戶之代工廠商，主要客戶涵蓋運動品牌Adidas、Nike、UA、NB及戶外品牌The North Face、Patagonia、Aritzia、Helly Hansen等，代工技術及品質優良，客戶黏著度高；2022年底更正式打入 Lululemon供應鏈，除已獲該品牌平織品項之夾克外套訂單，針織品項之瑜珈服飾訂單已在開發中，預期將成為廣越營運成長動能之一，法人看好廣越未來長期營運狀況良好，營運版圖持續穩定擴張。