知名網紅部落客「林叨囝仔 The Lins' Kids」Sydney，近期因挺著孕肚和丈夫攻百岳惹議，不僅被挖出包含登山骨折導致救援山友受傷等眾多黑歷史，更被抨擊是「利用小孩賺錢」，負面聲浪持續至今仍未平息。對此，林叨爸於今(9日)首度發聲護妻。

林叨爸今日在臉書「雜唸獸醫林叨爸」的粉專發文，寫下：「看著這一切風風雨雨的發生，我們虛心接受所有正面與反面的建議。」指出夫妻倆近期的行為確實有一些疏於思考，並向關心此事的大眾們致歉。不過隨後話鋒一轉，表示自己身為孩子的父親、妻子的先生，要出來說些話。

林叼爸透露自家的收入，除了動物醫院外，一部份來自老婆的團購業務，並感謝她能夠一起分擔家庭開銷以及提供孩子們更多樣的自學教育生活，而面對近期遭抨擊利用小孩賺錢的風波，他指出：「我老婆不偷不搶，在社群上分享生活日常，介紹很棒的產品給需要的人參考。而可愛的孩子們也都平安健康在混齡生活中學習著成長著。」這些作為並沒有造成其他人的困擾，認為：「每一個家庭的教養方式都不同，我們不用去迎合哪一派的說詞，沒有人是完全的對或錯。」

此外，林叼爸也反問網友：「當你們今天期待我們虛心接受你們每一個正面、負面的建議的時候，你們有同理心的尊重我老婆也有分享生活日常的言論自由嗎？」並提及老婆近期將要生產：「我身為丈夫，非常擔心她的身體承受不住。現階段只希望她可以靜下心準備待產，顧好自己身體和寶寶，而大家熱情的回應，我會一一聆聽且虛心接受。」並表示會暫時關閉林叨囝仔的貼文留言，「不讓你們的言語再次傷害我的老婆。不過也歡迎想繼續關心我們家七寶與參與我們生活點滴的你們。」