台中捷運工安意外釀1死10傷，中捷公司總經理莊明聰上午在議會備詢時，脫口說出「我們倒楣」的話語，雖莊第一時間發現自己口誤，並表示「不能這樣說」，仍引發市議員林祈烽不滿，質疑此說法讓罹難的林教授父母情何以堪？抨擊莊心態和做法委實可議。莊則為自己的失言道歉。

莊明聰15日上午接受市議員張廖乃綸質詢時表示，這次事件造成人命傷亡，中捷深感愧疚，在SOP上確實要改善。接著他脫口說出「我們倒楣，但同業也藉此機會修改相關標準作業流程」，雖莊第一時間發現口誤，並立即改正、強調「不能這樣說」，是「遇到了」，仍引發林祈烽不滿。

台中市議員林祈烽不滿莊明聰「倒楣」的說法，抨擊其心態可議。(林祈烽提供)

林祈烽說，昨天是母親節，看到不幸罹難的林教授父母悲傷與心痛，令人不捨，未料莊在答詢時竟認為中捷公司是「倒楣」，那原本坐在車上的林教授，因建商、中捷公司和救難延遲等一連串誤失而罹難，也是倒楣嗎？

林祈烽抨擊莊的心態可議，他指出，中捷公司如果是用「倒楣」的心態在處理後續事宜，未來中捷的行車還安全嗎？市民還敢搭乘嗎？他也要求市長盧秀燕應負起政治責任。

對於自己的失言，莊明聰當下即對市民與議會道歉，強調是一時口誤，他也表示，中捷會檢討月台的緊急停止按鈕及標準作業程序。