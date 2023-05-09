新竹1名吳姓男子透過朋友介紹認識1名16歲少女，2人認識1個月後就在吳男家中發生性關係，吳男還趁機用GoPro拍下2人性愛影片，並傳給少女的朋友觀看，少女擔心影片外流報警，法院依拍攝少女性交行為電子訊號罪，將他判刑1年2月。可上訴。

判決書指出，吳男在2021年8月間，透過朋友介紹認識16歲少女並交往成為男女朋友。2人認識不到1個月吳男就把少女帶回家發生性關係，二人在做愛時，吳男趁機以GoPro攝影機拍攝影片3段、照片數張，事後傳送給少女的朋友，少女擔心照片、影片會遭備份或散布，憤而報警。

法官指出，吳男為滿足一己私慾，明知被害人是未滿18歲少女，心智及判斷能力均未臻成熟，竟拍攝性行為照片、影片，對其身心健康及人格發展造成不良影響，事後雖稱有意願和解，但於調解庭期數次缺席、數次表示需時間籌錢，最後仍未能和解及賠償損害。

法官審酌，吳男犯罪動機、目的及犯罪手段，最後依拍攝少女性交行為電子訊號罪判刑1年2月。可上訴。