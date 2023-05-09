新北市長侯友宜8日在議會總質詢備詢表態「反台獨」、「反一國兩制」，他9日也再度強調最不能接受的是用意識形態分裂國家團結的人。對此，前立委郭正亮9日就表示，「侯友宜說他反對一國兩制、反對台獨，這個很漂亮，就是維持現狀」，引發討論。

針對民進黨質疑侯刻意迴避九二共識，未清楚說明兩岸主張，侯友宜強調，中華民國是一個民主自由與法治國家，法有明文，我們要勇敢說出來，我們的國家叫中華民國，我們是在這塊土地台澎金馬共同生活的人，不應分你我、族群、黨派，不需用意識形態產生對立衝突，需要用大家團結，尤其台灣此時此刻更需要每一個人共同守護中華民國台灣，讓區域和平穩定才是我們最大心願。

郭正亮9日在網路節目《少康戰情室》中表示，「對台灣目前的主權國家的定位內涵，本來就不容易講清楚，所以侯友宜弄了兩個反對，就非常鮮明，就變成媒體的標題，他說他反對一國兩制、反對台獨，這個很漂亮，就是維持現狀」，郭正亮最後更說，「侯友宜說反台獨，就是跟民進黨區隔，反一國兩制，就是跟共產黨區隔；事實上我聽過美國的朋友在講，這個立場美國可以接受」。