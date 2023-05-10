●Schwab Center for Financial Research（SCFR）交易和衍生品部門常務董事Randy Frederick表示，總體而言，這是相對淡靜的一天，但債務上限和通膨都引起了一些焦慮。

●Ingalls & Snyder資深投資組合策略師Tim Ghriskey表示，美股業績表現普遍超出市場預期，但財報季總有波折，今天的業績比較差，給市場帶來一些壓力。

●Interactive Brokers首席策略師Steve Sosnik表示，在地區銀行業的壓力方面，有任何的緩解都是好事，但現在只因幾支跌深的銀行股表現不錯就說事情已經恢復正常，仍為時過早。

●摩根大通首席全球市場策略師Marko Kolanovic重申美股最壞的時刻尚未過去，到今年底股市將進一步走低，因為升息的影響仍未完全顯現，以及企業獲利強勁等提振股市的利多因素可能逍退。與以往的經濟周期相比，目前市場根本沒有反映經濟陷入衰退的風險，更別說最近銀行業的危機已經放大聯準會收緊政策的影響。他在4月底曾出具報告指出，考量到利率升高、金融環境緊縮和地緣政治緊張局勢等宏觀經濟風險，芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌情緒的波動率指數（VIX）現在處於「異常低」的水準，這樣的市場情勢掩蓋了美股風險。他並建議應趁財報激勵美股上揚時降低股票部位。

●Sevens Report Research創辦人Tom Essaye表示，今年以來標普500指數一直在介於3800點～4200點之間波動，但如果通膨數據確實指向經濟軟著陸、沒有更多的地區銀行倒閉、核心通膨降溫速度超乎預期、聯準會證實將暫停升息，以及美國府會兩黨達成債限協議，那麼標普指數可望突破該區間格局並進一步走高。