上月彰化市發生一起駭人聽聞的襲擊案件，70歲的詹姓老翁與鄰居謝男長期不睦，竟拿著連接汽油桶的噴槍，對著謝男父子噴灑，不過慘遭謝男一拳KO，經過一個月彰化地檢署火速偵結，依殺人未遂罪起訴詹翁，而被害人包含謝男年僅8歲子女，因此檢方也依兒少法請求加重其刑。

父子檔遭噴灑汽油後，其中謝男下車擊倒詹姓老翁。（本報資料照片）

這起事件發生在上月24日，詹姓老翁雙手分別拿著噴槍及噴燈，先是在路旁調整連接汽油桶的噴槍，並朝地面噴出汽油後，再朝已坐上路旁機車的謝姓父子方向走去狂噴汽油，不過當時謝男緊急將機車停住，一個箭步朝詹翁揮拳過去，將其擊倒在地。

起訴書指出，詹翁、謝男為鄰居，長期不睦詹懷恨在心，在案發前購買了噴火組及高壓噴灑器，還購買塑膠桶到加油站裝購買的汽油，案發當天早上7點，詹翁帶著所有「武器」守在門口，看見謝姓父子出門以後，隨即上前動手犯案。

所幸當時謝男一拳打倒詹翁，沒有讓詹翁得逞，不過因為謝姓父子被汽油噴灑整身，造成左眼化學性傷害、左側眼表層角膜炎等傷害，謝男的兒子也不小心吸入有機溶劑氣體，若當時讓詹姓老翁得逞，後果恐不堪設想。

起訴書說，詹男可預見以汽油潑灑人並點火，會使人身體燃燒，造成大面積燒傷，進而造成死亡，詹男基於殺人之間接故意，預謀對謝男及其家人潑灑汽油後，還欲點火焚燒。

彰化地檢署表示，本案偵查終結，依刑法殺人未遂罪起訴詹姓被告，另外該案被害人有未成年，也依兒少法請求法官加重其刑；另外公共危險的部分，因為被告沒有朝著住宅點火行為，因此這部分列為不起訴處分。