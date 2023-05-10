家樂福目前在以色列有50家商店，該50家商店是根據去年3月與以色列集團Electra Consumer Products及其子公司Yenot Bitan所簽訂的特許經營合作夥伴關係而設立。
家樂福在以色列的商店包括3家大型賣場、10家超市及37家便利商店，其中有9家在台拉維夫(Tel Aviv)。家樂福在以色列也設有電子商務服務，提供顧客線上購物。
法國零售巨頭家樂福(Carrefour)周二透露，從現在到2024年底為止，公司計畫在以色列再開設約100家商店。
家樂福目前在以色列有50家商店，該50家商店是根據去年3月與以色列集團Electra Consumer Products及其子公司Yenot Bitan所簽訂的特許經營合作夥伴關係而設立。
家樂福在以色列的商店包括3家大型賣場、10家超市及37家便利商店，其中有9家在台拉維夫(Tel Aviv)。家樂福在以色列也設有電子商務服務，提供顧客線上購物。
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