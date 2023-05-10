依據實價資料，公館商圈的指標路段羅斯福路四段，在2012年出現總租50萬元的租賃交易，拆算單坪月租2萬619元，創下公館的最高紀錄，到2018年同路段也出現總租金50萬元、單坪月租1萬9,164元的租賃交易，當時公館商圈的地位不亞於西門町，但經過疫情影響，去年羅斯福路四段揭露店面租金每坪僅8016元，經過十年光景，租金跌落神壇。

郎美囡分析，在疫情震動各大商圈前，實體店面的經營已受到線上通路影響，消費者習慣網路比價、下單，實體店的提袋率普遍下滑，接著疫情重擊餐飲業，公館商圈空置情況嚴重，雖然疫後消費增加，政府也提出振興經濟方案，但缺乏商圈特色，未能吸引觀光人潮，消費及休閒娛樂體驗又難與百貨、購物中心匹敵，內需無法擴張情況下，商圈難復往日榮景。

住商不動產北市區經理錢思明表示，北市經歷幾番市場變動，過去一線商圈金店面有所變化，店家進駐商圈態度保守，多會精算租金並降低風險，盡量以低單價、小坪數為主，因此租金總價想要刷新過往紀錄不易復見。