燦星旅遊總經理殳蓁蓁10日表示，高知縣為了迎接燦星旅和虎航包機的首發團，特別安排歡迎典禮，歡迎台灣來的客人，也為五月份出發高知的每位旅客，準備高知伴手禮。另外，為了台北桃園–高知啟航，特別規劃「台灣旅客入境檢疫通關」，讓抵達的台灣旅客不用與日本國內線旅客共用檢疫通關，備顯尊榮。

燦星旅遊即日起至10月規劃四天與五天的團體旅遊行程，帶旅客深度玩高知，走訪高知必去景點，每人最低27,900元起。

燦星旅台北桃園–普吉島首班機，10日中午12時20分起飛，泰國觀局特別為旅客每人致贈泰國旅行折疊包，希望旅客能在這趟旅行「買」載而歸。

殳蓁蓁指出，為了推廣普吉島，首發團特別邀約泰國旅遊達人、旅遊作家和KOL、媒體和同業共10位，從普吉島到喀比進行八天七夜踩線團，旅客可以從社群限動直擊每日行程亮點，第一時間動態追蹤普吉島旅遊。

燦星旅說，看好暑假的旅遊旺季即將到來，睽違近20年才有的桃園和普吉島直飛，比過去轉機節省了4小時，是「新」的旅遊目的地，也是高CP值的旅遊選擇。

燦星旅表示，此次4天3夜的泰國普吉島團費起價為19,900元，包含3晚保證入住悅榕集團品牌旗下酒店，團費相對更加實惠，無論是想購買物品、體驗水上活動、欣賞表演、享受餐廳或SPA，燦星旅遊都將為旅客提供一個難忘的旅遊體驗，除了一般旅客之外，企業員工旅遊或自組一團詢問度也相當高。