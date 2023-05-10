有「情色教主」封號的E奶辣模雪碧（方祺媛），性感外型加上大膽談吐作風，光是IG就有破百萬粉絲，人氣高到每每一有新動態都會掀起討論。雪碧日前上節目談自己有容貌焦慮症，至今已花超過800萬元整形，更不避諱公開所有手術，臉上不含微整形就動刀19次，讓全場都看傻眼。

雪碧不久前上談話性節目《辣個女生》大聊整形話題，還赤裸裸公開有做過的項目，包含額頭2次、雙眼皮5次、臥蠶1次、鼻子4次、下巴2次、抽脂補臉5次、全身抽脂6次、抽脂肪墊胸墊屁、天鵝頸、貴族手術；雪碧表示，至今動過的手術再加上一些微整形，已經花費超過800萬元。

雪碧在節目上公開做過哪些整形手術，至今已花費800萬元。（圖／摘自辣個女生YouTube）

而雪碧提到自己的容貌焦慮問題，有時候甚至到醫院還不知道要做什麼手術，到現場才跟醫師討論，她光是臉部就動刀19次，主持人也好奇為何鼻子要動手術這麼多次，雪碧專業地回應，整型很像是蓋房子，把臉當作建築物，建材脫落就要修補。另外雪碧也提到，曾經腦漿都快爆出來，但為了變美還是忍下去，讓全場都聽呆。

其實雪碧早在自己的YouTube頻道上證實過，自己罹患「容貌焦慮症」，不時就得進廠維修才有安全感，她也認為想要保持美貌，勢必要有所付出。而雪碧一直都很大方聊整形經歷，曾透露除了削骨「什麼都做了」，即便被批評整形後的樣子，也霸氣說，「我的人生不是為了妳們這些酸民的爛嘴而活」。