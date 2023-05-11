●避險基金Quest Partners LLC總裁Michael Harris表示，市場反應正面，因為他們認為通膨數據有些正面。聯準會現在暫停了，他們已經完成了最後一次升息，未來幾個月內他們將靜觀其變。

●投資顧問公司Bel Air合夥人Kevin W. Philip在談到周三科技相關股上漲時表示，CPI顯示美國通膨壓力有所緩解，這意味著聯準會的升息周期即將結束或已經結束，而成長型公司最受利率升高影響。

●Bernstein Private Wealth Management資深投資策略師Matthew Palazzolo表示，市場正在押注聯準會自今年夏天起開始降息，然而美國通膨雖然正在放緩，但速度並不足以促使聯準會在2023年第四季之前降息。

●SoFi投資策略主管Liz Young表示，4月CPI年漲幅跌破5%有利於市場，美國債息下滑、科技股反彈，但核心CPI年漲5.5%意味著市場還不到歡慶脫離通膨險境的時刻。

●LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby表示，聯準會抑制通膨的行動已經發揮作用，儘管進展沒有預期快。

●CIBC Private Wealth Management投資長David Donabedian表示，有些操盤手預期聯準會將在6月暫停升息、最快在7月開始降息，若以周三的通膨數據來看，會發現今年不可能降息。

●Oanda資深市場分析師Ed Moya表示，4月份的CPI通膨報告顯示住房價格仍然居高不下，租金價格下跌滯後的影響將在幾個月後變得較為明顯，未來幾個月通膨應該會持續降溫，但由於美國就業市場仍然強勁，因此通膨要回落到聯準會設定的2%目標還有難度。