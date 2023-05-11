美媒《ESPN》針對天使二刀流天王大谷翔平的新合約進行問卷調查，26人參與者包含球隊高層、經紀人及分析師，合約長度從4年到長達13年不等，合約價碼最高來到6億500萬美元（約新台幣186億3552萬元）。

「神鱒」卓奧特（Mike Trout）2019年簽下12年4億2650萬美元（約新台幣131億3727萬元），至今仍是大聯盟合約最高總價，大谷翔平被認為能夠超越老大哥的紀錄，26人當中，合約金額最低的是2億4000萬美元，但合約長度為4年，平均年薪高達6000萬美元，是神鱒的1.7倍。

《ESPN》收集的問卷中，合約總值不到5億美元的有6人，多數落在5億至5億2800萬美元的區間，一共有14人，6人則是給出5億5000萬美元以上的規模。調查當中，合約長度最高來到13年，這筆合約結束，大谷翔平將來到41歲的年紀；合約總值最高則是11年6億500萬美元，平均年薪為5500萬美元，另一個突破6億合約的受訪者，則給出了12年6億美元的內容。

有6位參與者寫出了大谷翔平未來下家，道奇獲得5人支持（可複選），大都會、洋基、教士、水手及巨人各獲1票。以往在自由市場大展神威的道奇，去年休賽季反倒安靜許多，被認為是為網羅大谷翔平作準備。