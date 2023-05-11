大陸智慧型手機市場競爭加劇，陸媒指出，今年已有3款配備1TB儲存空間的智慧手機，售價僅在3500元(人民幣，以下同)，如果價格繼續下探，應該能看到1TB手機售價只要千元（約4500元台幣）。
根據陸媒CNMO報導，今年已有3款1TB儲智慧手機售價在3500元以下，主要是realme真我和Redmi紅米等廠商，目前realme的GT Neo5 SE是價格最低的1TB存儲手機，售價僅為2599元。
報導指出，如果1TB存儲機型手機價格繼續下探，或許能看到兩千元出頭，甚至是千元價位的1TB手機。
大陸智慧型手機市場競爭加劇，陸媒指出，今年已有3款配備1TB儲存空間的智慧手機，售價僅在3500元(人民幣，以下同)，如果價格繼續下探，應該能看到1TB手機售價只要千元（約4500元台幣）。
根據陸媒CNMO報導，今年已有3款1TB儲智慧手機售價在3500元以下，主要是realme真我和Redmi紅米等廠商，目前realme的GT Neo5 SE是價格最低的1TB存儲手機，售價僅為2599元。
報導指出，如果1TB存儲機型手機價格繼續下探，或許能看到兩千元出頭，甚至是千元價位的1TB手機。
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