工研院及竹科管理協會今天發起二手手機回收公益計畫，鼓勵民眾捐贈二手手機。（竹科管理協會提供／王惠慧新竹傳真）

工研院及竹科管理協會發起二手手機回收公益計畫，鼓勵民眾捐贈二手手機，協會會將手機整新後再販售，盈餘部分捐贈給社福團體，目標創造循環經濟與公益捐贈相輔相成的雙重效益。

竹科管理協會指出，資料顯示，回收172支舊手機循環使用1年，相當1公頃林地每年吸收的二氧化碳，也因此單從抵減二氧化碳角度，「回收舊手機再循環使用」的效益，遠遠高於「種樹」。

竹科管理協會發起的二手手機回收公益計畫結合工研院服務系統科技中心區塊鏈履歷追溯技術，只要企業或個人從捐贈手機那一刻開始、到手機檢測判定、到手機整新後再販售、到個人應獲得的扣除成本後的可抵稅收據等，及企業／機構對手收回收的貢獻，均可全流程無紙化、透明化即時得知。

協會今舉行記者會宣布啟動計畫，竹科管理協會祕書長李道霖說，這種「全流程無紙化、透明化的二手手機回收管理系統」軟體是台灣的創舉，他也希望環保署推動「民眾及企業捐出、及購買舊手機，可獲得碳權」，激勵民眾及企業更投入，以最大可能回收舊手機。

工研院服務系統科技中心執行長鄭仁傑說，工研院與竹科管理協會合作舊手機回收公益循環經濟計畫，透過「區塊鏈履歷追溯」技術，能讓使用者在捐贈手機後透過該平台持續追蹤手機流向，並將手機整新後再販售，盈餘部分將會捐贈給社福團體。