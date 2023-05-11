歌后那英嗓音渾厚、歌藝精湛，唱紅《白天不懂夜的黑》、《征服》、《心酸的浪漫》等夯歌，近期她登上陸綜《青年派計畫》，被20歲「天才靈魂新聲」的呂彥良大喊：「我媽特別超級喜歡你」，那英聽完當場傻住，結巴直說：「啊真的？你媽...你媽...你媽...」，超萌反應立刻引發熱議。

那英近日登上陸綜《青年派計畫》，20歲歌手呂彥良看到那英就激動說：「我媽特別、超級喜歡你，你和我媽長得很像」，那英聽完當場傻住，結巴直說：「啊真的？你媽...你媽...你媽...你這...你媽跟我差不多大嗎？」

儘管場面一度尷尬，不過那英事後大讚，年輕世代勇於表達、說話直接且不拐彎抹角，也讓她直呼：「我喜歡這樣」，影片曝光後，微博就以「那英真的沒在說髒話」登上熱搜榜。

網友紛紛留言討論：「那英一下就被愣住了，實在太真實」、「那姐都沒反應過來啊」、「小朋友真敢說」、「那英真的沒反應過來，不知道怎接吧」。