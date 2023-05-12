一名男網友分享，他和表弟一起準備考公職，努力讀書一年後他成功考上，工作第一年的年薪約60幾萬，平均一個月5萬多；而表弟則落榜了，後來表弟繼續努力2年都沒考上，最後選擇去賣香腸，如今月入10萬以上，讓他非常驚訝，引起網友討論。

一名男網友日前在Dcard上分享，之前和表弟一起準備考公職，結果他第一年就成功考上了高考，工作第一年就領了60幾萬，而表弟則是落榜沒有考上，之後努力讀書拚了2年，結果也是不盡人意，後來表弟放棄考公職，改去賣香腸。

男網友表示，親戚朋友知道表弟的狀況以後，紛紛嘲笑表弟不成材，過年的時後兩人也經常被三姑六婆們比較。不過，後來他聽說，表弟改去賣香腸以後，才過了半年而已，如今每個月入10萬，讓他驚訝又懷疑，買香腸真的可以月入10萬以上？

貼文引起網友討論，「只要好吃、攤主不小氣、成本控制好、位置不錯、租金不貴，地主仁慈不會見利漲租，應該是沒啥問題」、「我客人在觀光地區賣香腸的，月入真的有10萬以上喔」、「我覺得地點好、味道和烤得技術不錯應該可以」。

不過，最近也有許多網友表示，只要努力做，經營小吃攤月入10萬可能不是問題，但是長期吸入烤香腸的煙、轉動香腸導致手部受傷等，這些也都要算在成本，相比起來公務員真的比較穩定又輕鬆。