現在外食選擇多，許多人都會在外解決一餐。不過台中一名呂姓男子近日前往火鍋店吃飯時，竟遭人偷拍後PO上9萬多人的臉書社團，還配上「唉」1個字；離譜的是，呂男聯絡上對方後，對方還不以為意的戲謔回應，甚至繼續在社團嘲諷「發這我文被本人發現」。雖然呂男要求對方刪文、公開道歉，不過對方卻只願私訊道歉，讓呂男決定提告到底。

呂男分享遭到羞辱的貼文。（當事人提供）

呂男在個人臉書發文公開遭到羞辱的始末，當時他前往某家火鍋店吃飯，卻被陌生網友拍照、配文「唉」1字後上傳臉書私密社團；呂男循線找上網友禮貌詢問，「您好，我有看到你在社團PO我的照片，請問是怎麼了嗎？」對方卻戲謔回應，「有嗎？哪篇？笑死，這我啊，我覺得你很棒，可愛，想跟大家分享」；接著網友還繼續在社團發文公布雙方對話，嘲諷的說「發這我文被本人發現」。

呂男聯繫上網友後，卻遭到戲謔嘲諷。（當事人提供）

呂男痛批，當時他是透過朋友輾轉得知發文，「接收到這個消息我十分的錯愕、害怕及焦慮」，痛批對方根本是想對他的身材、外表進行羞辱，特別是貼文曝光後吸引許多人跟著附和「這我、這根本我」，「這些言語讓我感到十分痛苦，直到我現在打字，手還是很抖和焦慮」；呂男怒轟，該網友之後PO出雙方對話，更是對他的二次傷害、二次公審，「你真的不會感受到別人的不舒服嗎？螢幕對面的人也是人難道都沒有感受嗎？」

呂男事後又遭到二次公審羞辱。（當事人提供）

呂男向本網透露，他發出公開聲明後，要求該網友刪文、在個人臉書發文置頂道歉，「我不會是第一個也不會是最後一個在網路上被身材羞辱的人」，不過卻只收到對方的私訊道歉，讓呂男決定提告。