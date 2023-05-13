工作上每個人努力程度都不一樣，有些人碰到挫折時，容易選擇放棄，有的人則是繼續堅持，成為領域中的佼佼者。《搜狐網》分享3個容易獲得「職場女王」封號的星座女，她們只要下定決心，就不會輕易改變，在職場上擁有大成就。

1、雙魚座

雙魚女做選擇時，雖然比較優柔寡斷，不過很清楚自己要什麼，在職場上一旦有了目標，就會努力去達成，成長空間非常大，而且腦袋清晰、執行力強，遇到挫折時不會輕言放棄，容易獲得「職場女王」的封號，旁人對她們很佩服。

2、處女座

處女座凡事都追求完美，秉持「要做就做到最好」的精神，完成任務後，就算成果已很完美，她們依舊不滿意，事後還會反思，在職場上自我要求高，所以表現很出色，自然被冠上女王的封號，遇到難題時不會輕易放棄，會為了目標堅持下去。

3、巨蟹座

巨蟹座善於思考，而且想像力豐富，雖然執行力不如雙魚座，但只要動起來了，就會繼續堅持，職場上容易獲得他人讚賞，再加上待人親切的個性，身邊也有不少貴人，幫助她們工作上職位越爬越高，成為佼佼者，因而被封上「職場女王」。