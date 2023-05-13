新北市林口區一間拉麵店店員昨（12）日晚間至派出所報案稱，當天下午一名自稱在附近工作男子，謊稱沒帶鑰匙遭反鎖在店外，想跟店家借五百元來開鎖，店家不疑有他，便好心借給男子並留下姓氏及聯絡電話，事後店家多次撥打電話給該名男子都聯繫不上，驚覺可能遭詐騙，立即向警方報案，警方目前調閱周遭監視器鎖定犯嫌，全力追緝。

林口警呼籲民眾如遇陌生人搭訕借錢，務必小心查證提防詐騙，發現可疑者請立即通報警方，慎防有心人士趁機行騙。