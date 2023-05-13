新北市林口區一間拉麵店店員昨（12）日晚間至派出所報案稱，當天下午一名自稱在附近工作男子，謊稱沒帶鑰匙遭反鎖在店外，想跟店家借五百元來開鎖，店家不疑有他，便好心借給男子並留下姓氏及聯絡電話，事後店家多次撥打電話給該名男子都聯繫不上，驚覺可能遭詐騙，立即向警方報案，警方目前調閱周遭監視器鎖定犯嫌，全力追緝。
林口警呼籲民眾如遇陌生人搭訕借錢，務必小心查證提防詐騙，發現可疑者請立即通報警方，慎防有心人士趁機行騙。
新北市林口區一間拉麵店店員昨（12）日晚間至派出所報案稱，當天下午一名自稱在附近工作男子，謊稱沒帶鑰匙遭反鎖在店外，想跟店家借五百元來開鎖，店家不疑有他，便好心借給男子並留下姓氏及聯絡電話，事後店家多次撥打電話給該名男子都聯繫不上，驚覺可能遭詐騙，立即向警方報案，警方目前調閱周遭監視器鎖定犯嫌，全力追緝。
林口警呼籲民眾如遇陌生人搭訕借錢，務必小心查證提防詐騙，發現可疑者請立即通報警方，慎防有心人士趁機行騙。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。