台北市信義區崇德街60巷13日下午，突然出現長20公尺、寬3公尺、深度2~3公尺的巨大天坑，連停在住家門口的2部機車及一部腳踏車瞬間掉進天坑內，所幸無人受傷，消防隊到場後也隨即拉起封鎖線，現階段則是持續進行灌漿回填作業。而比照巷弄在坍塌前的樣子，住戶紛紛說「很恐怖」。

事件發生後，民眾在網路PO文，附近的住戶紛紛上網留言，「我們家這裡蓋房子，每天都可以感覺到地板在震，很恐怖」、「沒想到天坑離我家這麼近啊」、「嚇死～是不是家附近有工地都要注意呀」、「信義區。我不敢相信」。

北市都發局長王玉芬表示，現場已經開始針對坑洞進行灌漿作業，建築工地的方面則是有委請消防隊的水車進行灌水，讓兩側壓力得以保持平衡。王玉芬說，該棟受影響公寓的住戶16戶的部分，由消防局協助，全部已撤離完畢，目前住戶皆安全，其中有10人需要安置，目前已經安置在信義區的旅館，所有住宿的費用都會由營造單位負責。

台北市建管處指出，目前初判疑似為旁邊新建住宅大樓施作連續壁，結果滲水所導致地層下陷，將依《建築法》開罰營造廠、監造人（建築師）各9萬元，目前已勒令停工。路塌陷的問題則用混凝土做緊急處理中，目前已勒令停工，未來一切問題都安全妥善完成後才會復工。