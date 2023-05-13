近期行人遭撞事故頻傳，台中市政府警察局太平分局日前攜手轄內豐年社區發展協會，邀請交通部培訓合格「路老師」林滿主講，以近期最夯的行人路權及高齡長者安全駕駛為主題，為50多位60歲以上高齡長者們說明交通安全觀念，灌輸長輩正確的交通安全觀念、改善不良的駕駛習慣。

太平警分局表示，台灣已進入高齡化社會，長輩們的用路安全實在刻不容緩，如何營造高齡友善的交通環境，需要透過不斷的宣導，灌輸民眾正確的交通安全觀念。尤其是現階段駕駛人在行經行人穿越道或轉彎時，不暫停讓行人優先通行，更是警方目前執法重點之一。

林滿以淺顯易懂的話語搭配幽默的口吻為長輩們說明交通安全觀念，透過帶動唱的方式，穿插有獎徵答活動，大大提升課程活絡氣氛，也讓長者們笑聲不斷。（太平警分局提供／潘虹恩台中傳真）

林滿以淺顯易懂的話語搭配幽默的口吻為長輩們說明「行人路權觀念」、「高齡長者使用車輛安全駕駛」、「晨間或傍晚運動時穿著亮色衣物」等交通安全觀念，透過帶動唱的方式，穿插有獎徵答活動，大大提升課程活絡氣氛，也讓長者們笑聲不斷。

太平警分局分局長蔡慶星表示，路權觀念、用路安全及行人路權等一直是警方防制交通事故的重心，希望透過執法、宣導及道路交通工程改善來維護用路人安全，也呼籲汽（機）車駕駛行經路口時務必減速慢行並禮讓行人，行人也應遵守交通規則，切勿恣意穿越路口，一同建構優質的交通環境。