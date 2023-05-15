七旬資深藝人陳麗卿，曾是《七仙女》幕後代唱，並於《群星會》固定演唱，在50年代可說是紅極一時，演藝事業順遂的她，曾在台北置產4棟房，好不風光。豈料，她的感情路上卻相當坎坷，三段婚姻皆已離婚收場，晚年時不僅被酗酒的兒子家暴，更罹患高血壓等疾病，更傳出晚年曾困頓到最慘時翻餿水來吃。近日，她接受採訪，近況也隨之曝光。
陳麗卿在演藝圈雖然名利雙收，但始終無法適應紅包場應酬風氣，加上婚後想將重心放在家庭，便在事業處於巔峰之際，選擇淡出演藝圈，當時邁入婚姻的她，以為找到人生下半輩子依靠，豈知竟是人生噩夢的開端，有暴力傾向的丈夫多次對她家暴，因此徹底心死決定離婚，沒想到接下來兩段婚姻，仍舊是以離婚收場。
而從小在優渥環境裡長大的兒子，不但沒有好好孝順她，反而卻成為父親翻版，除了不時跟她索討生活費之外，要不到錢還會拳腳相向，此外就連三個前夫也經常向她要錢，四個男人無休止的索取之下，讓她只能變賣房產求現，更傳出一度窮困到要用餿水來果腹。
對此，據《三立新聞網》報導指出，陳麗卿暴怒表示怎麼可能，「用膝蓋想都知道，什麼喝餿水、挖餿水啊？我自己現在講都覺得好可憐耶，我過得很好啊，經常出門唱歌散步，真是莫名其妙。」
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