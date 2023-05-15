費城七六人在G7慘遭塞爾提克痛宰，籃網球星班西蒙斯（Ben Simmons）在IG限時動態貼出自己在家看轉播的畫面，桌上擺著美酒，好像很享受的樣子。七六人是西蒙斯的前東家，離開的時候雙方已撕破了臉，而且新東家籃網更是在首輪就被七六人4戰橫掃，西蒙斯幫哪一邊加油應該是很明顯的。

球迷在網路挖苦西蒙斯擁有「帝王般的生活」，畢竟他領取3500萬美元年薪還不必上場打球，做皇帝都沒他這麼享受。西蒙斯會變成現在這樣，七六人總教練瑞弗斯（Doc Rivers）也有一點責任，2021年，七六人苦戰7場輸掉東區準決賽（和今年一樣），賽後有人提問「西蒙斯是否能成為冠軍球隊的控衛？」瑞弗斯說他不知道。

西蒙斯和瑞弗斯的關係迅速惡化，後來西蒙斯拒絕回覆瑞弗斯的私訊，又自稱心理問題不肯好好練球，擺爛逼迫球隊賣掉他。新東家籃網並沒有得罪西蒙斯，但他仍不肯好好打球，季後賽一場也沒上。七六人把西蒙斯換成猛將哈登（James Harden），還是逃不過7戰出局的命運，如今看來問題不完全在西蒙斯身上。

這是七六人總教練瑞弗斯生涯第10次輸掉「搶7」，總計6勝10敗，比其他總教練多輸5場以上，而且近來連5次吞敗。瑞弗斯帶領過魔術、塞爾提克（2008年總冠軍）、快艇、七六人，他是最不會打G7的總教練。

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