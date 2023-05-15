神旺商務酒店因應環保趨勢，館內逐步更換為吊掛式沐浴備品，並攜手國內外兩大知名環境友善品牌-「Woky」及「The Body Shop」合作，祭出「女子生活提案」住房專案，凡於即日起至6月29日訂房、5月22日至6月30日雙人入住雅寓客房，每日限量升等景寓客房外，專案再贈將於今年７月推出最新的「Woky渾圓杯770ml」2入，榮獲網美最愛的質感品牌，以新型環保液生產線製作，減少加工過程的廢水汙染，降低二次處理廢水的能源損耗，同步提升保溫效能。更選用無鉛的吸氣劑，二次回收後使用率高，「Woky渾圓杯770ml」從製作到回收，減少對環境的影響，貫徹綠色理念。

除贈送手搖控最愛的環保杯外，專案內容還可享有綠色美妝保養品牌「The Body Shop」新品雪絨花漾顏奇肌更新面膜、維他命E保水修護面膜及靜舒心精萃油20ml，以及實體門市200元折價券。「The Body Shop」堅持使用天然純素成分、永續環保包裝、減少環境汙染，此次住房專案贈品不論是泡澡使用或睡前保養，都能讓消費者享受舒壓放鬆、排解日常工作緊湊的壓力，一夜好眠。