疫後拚觀光，參山處與業者合作「喔熊」聯名商品日前進軍海外，如寧菠小館推出「喔熊」聯名商品「黃金泡菜」前進澳洲AOS International Pty Ltd的3家門市據點實體販售；台灣棗道甜的「喔熊」聯名椰棗堅果系列產品則在日本落地販賣，期待帶著「喔熊」組長飛到日本將台灣的味道行銷國際市場。

參山處與業者合作「喔熊」聯名商品進軍海外，如寧菠小館推出「喔熊」聯名商品「黃金泡菜」首度前進澳洲AOS International Pty Ltd的3家門市據點實體販售。（參山處提供／潘虹恩台中傳真）

交通部觀光局參山國家風景區管理處15日舉辦觀光圈共識會，處長曹忠猷表示，參山處輔導竹竹苗及中彰觀光圈邁入第3年，今年疫情趨緩，全世界迎接觀光熱潮，參山處將觀光圈政策推動放眼於國際，盼藉由建置完善的旅遊環境，接軌國際旅遊市場，並提升國旅品質。

曹忠猷說，寧菠小館推出「喔熊」聯名商品「黃金泡菜」，15日前進澳洲AOS International Pty Ltd位於布里斯、墨爾本與雪梨等3家實體據點販售，推廣台灣經典料理，讓遠在澳洲的民眾也能買到具有台灣特色的泡菜，該產品今年底將前進日本170家超市。

台灣棗道甜13、14日參加台灣觀光協會在日本原宿舉辦「2023台遊館in原宿」活動，向全日本推廣行銷「喔熊」聯名商品。（參山處提供／潘虹恩台中傳真）

另，台灣棗道甜自2021年及2022年分別在日本琦玉縣大宮「台湾茶房e~one」及東京「誠品生活日本橋」實體店面及線上商城以及本月13、14日參加台灣觀光協會在日本原宿舉辦「2023台遊館in原宿」活動，向全日本推廣行銷「喔熊」聯名商品。

「15年前就有曾有過夢想，想讓台灣的美食、台灣的泡菜走向國際」寧菠小館董事長鄧玲如表示，3年前利用獨特的創新技術研發出了黃金泡菜，卻受到疫情影響，在外銷的過程遇到了重重難關，幸好2021年成功的跟「喔熊」組長聯名，將台灣黃金泡菜外銷至香港、日本，很高興再次與「喔熊」組長聯名前進澳洲。

參山處指出，今年共識會邀請到國際知名的DMO專家陳柏翰老師與會，以國際化視角分享國際觀光圈如何透過地方共創打造出成功商業模組，並和各業者集思廣益打造未來兩大觀光圈及參山的響亮品牌，希望把國內業者帶出國際、國際旅客引入國內。