跨界聯名就是夯！王品集團宣布旗下鍋物品牌「尬鍋」攜手國民零食乖乖，自5月22日起至6月30日推出期間限定「乖乖奶油椰子霜淇淋」，6月30日前將限定口味霜淇淋照片上傳至社群分享，有機會獲得尬鍋口味乖乖限量大包裝。另外，「嚮辣」即日起至5月31日每週三晚間9點後，舉辦lady's night活動，凡女性朋友到店消費海陸頂極嚮套餐，即可享調酒無限暢飲。6月1日至6月30日加入「聚日式鍋物」FB粉專，完成指定貼文內容，至門店點雙人瀑布聚系列主餐，即招待鮮蝦一份。

翻玩童年好滋味，台式潮鍋「尬鍋」與乖乖推出聯名冰品，首次將經典乖乖椰子口味變身霜淇淋，濃郁香甜的椰奶為霜淇淋增添濃濃南洋風情，嚐來清爽、甜而不膩，讓人一吃就愛上。5月22日至6月30日在「尬鍋」獨家無限開吃，自助吧還提供乖乖奶油椰子配料，立即能擁有雙倍享受。6月底前至門店用餐，拍下「乖乖奶油椰子霜淇淋」照片上傳至FB或IG限時動態公開分享，並標記尬鍋官方帳號，就有機會嚐鮮尬鍋口味乖乖限量大包裝，讓鐵粉們盡情吃好吃滿。

5月31日起全台全家便利商店，也將販售「尬鍋」與乖乖聯名限量商品，復刻「尬鍋」經典湯頭口味，研發出乖乖玉米脆條剝皮辣椒雞、孔雀香酥脆蒜頭蛤蜊雞，帶有濃郁鍋物香氣，外加酥脆口感超涮嘴，以尬式美味為懷舊零食再掀新潮感。憑包裝截角，到全台「尬鍋」門店消費任兩客套餐，招待海鮮拼盤一份。

延續母親節檔期氣勢，「嚮辣」推出期間限定女性專屬優惠，即日起至5月31日，每週三晚間9點後，凡女性顧客到店消費海陸頂極嚮套餐，可享調酒無限暢飲。

5月底前「和牛涮」加倍用餐時間，平日周一至周四，下午2點進場，可一路吃到5點，台北4家門店更加開8點晚間場，要讓鐵粉們痛快開涮。6月1日至6月30日加入「聚日式鍋物」FB粉專或LINE官方帳號，完成指定貼文內容，即可領取限時優惠券，顧客至門店點雙人瀑布聚系列可免費加菜一份鮮蝦。

※禁止酒駕，飲酒過量有礙健康。※飲酒過量，害人害己。