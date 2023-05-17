台商在大陸唯一的全國性組織全國台企聯換屆改選上午出爐，由李政宏、黃明智分別連任會長及監事長。下午已在北京獲中共政治局常委、全國政協主席王滬寧接見。惟據了解，由於會前核酸檢測李政宏確診，因此並未出席，由台企聯榮譽會長王屏生代表接受印信。

下午，台企聯會員代表到人民大會堂舉行新一屆會長與監事長就職典禮，由國台辦主任宋濤授印。典禮後獲王滬寧接見並與台商們合影，全程約20分鐘。而晚間的晚宴則是國台辦副主任潘賢掌出席並講話。