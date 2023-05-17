工總今日舉行理監事會議，工總理事長苗豐強表示，和平的策略和戰爭策略很不一樣，什麼才是「有尊嚴」？是打仗才是有尊嚴？還是要有策略的尊嚴。

苗豐強指出，和平、策略進行兩岸關係，雙方可以談經濟、產業發展、合作未來的新能源、AI創造更好的大社會，尤其兩岸產業是互補的。

「和平才有發言權」，苗豐強表示，大家都誤以為都要上戰場才有尊嚴，最後反而沒有發言權、失去尊嚴。我們的策略應該是和平、成長、發展、培植新產業。

大家在討論「護國神山」苗豐強憂心說，產業的結論是，不能只有一個護國神山，而是要有一個生態系，很多群山。像是中國大陸的中國建材，雖然是傳統產業，但是採新材料、新營運模式、AI、自動化控制，發展成國際化。

苗豐強表示，台灣拼命努力參加CPTPP、簽FTA，困難重重。但是大陸在參加許多很多國際組織，為什麼不透過大陸，間接的方式面向國際，間接地參加就不好？能不成要落單、產業都苦哈哈。