國民黨昨( 17 )日正式徵召新北市長侯友宜參選 2024 總統，前立委郭正亮則點名選戰的關鍵人物就是民進黨參選人賴清德的宿敵、前台南市議員謝龍介。對此，謝龍介今日也坦然回應，「我一路走來，哪一次沒有挺國民黨，哪一次沒有幫團隊做事」，並強調會為「人民的幸福」努力。

謝龍介今在政論節目《新聞大白話》中表示，他對賴清德知之甚深，知道每個人都有優、缺點，以及在三腳督局勢中該如何去做。謝龍介也直言，「我一路走來，哪一次沒有挺國民黨，哪一次沒有幫團隊做事」。

對於有聲音說他爭取不分區居心叵測，謝龍介也正面回應，他只是表態，結果如何就由天去安排，就像上一屆一樣，有跟沒有都不會去計較，就算沒有當選也不會發飆。

謝龍介強調，「我們為的是人民的幸福」，因為看不下去人民苦難的過日子，若參與公眾事務的人如果只想到自己，這樣就不要出來了，而今日百姓的苦，就是參與公共事務的政治人物所造成，這些執政者在分贓利益時，罔顧了一般庶民的生活，所以要對他們做出批判。