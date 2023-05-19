藝人方文琳昔日與裘海正、伊能靜組成「飛鷹三姝」出道，甜美的鄰家女孩模樣，讓她有著「玉女掌門人」的封號，時常在社群網站分享日常，她近日曬出與女兒夜騎腳踏車的合照，凍齡美貌引起討論，更被粉絲大讚「好像姊妹」。

方文琳PO文和女兒齊薇夜騎的照片，母女倆騎遍關渡、淡水等地，接著曬出豐盛的美食照，讓網友們看了食指大動，她透露晚上一個人騎車難免害怕，好在有女兒陪伴，才能完成這趟行程，更興奮直呼：「騎上癮了」，從照片中，只見方文琳戴著鴨舌帽，身穿運動內衣，露出傲人的纖細蠻腰，展露出維持多年的完美體態。

另一張與女兒的自拍照，只見母女倆對著鏡頭露出甜笑，凍齡美貌看不出來已經57歲；對此，網友紛紛留言：「辣妹夜騎追求者眾，怕引起交通壅擠」、「女神怎麼越來越年輕」、「女兒和媽媽一樣漂亮」、「真的騎腳踏車會騎上癮，我也是」、「我高中時的夢中情人，怎麼還這麼美」、「 半路會不會被人家攔下來要合照簽名啊」、「 像妳們如此美麗的女孩兒 ，夜騎要小心安全」。

方文琳日前曬出女兒準備的母親節大禮，只見是高級品牌的吹風機，讓她感動直呼：「平常也很節儉的女兒竟然偷偷訂了這台吹風機，知道後一直要她們退貨，不想讓她們辛苦上班賺的錢花在這一份禮物上啊」。