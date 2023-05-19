李翊君「三五好友」演唱會今（19日）在台北國際會議中心登場，不僅邀請國光劇團合作，劇校畢業的她，事前費心錄製畫上京戲妝容的影片，今透過大螢幕播放，李翊君以深厚唱功演繹京劇曲風新歌〈蘇三起解〉，一出場就令滿場3000位歌迷驚喜連連，李翊君感動說：「這麼多年我心中一直有個夢想，就是希望能把京戲和流行音樂結合，終於實現了。」

李翊君每回在台北舉辦演唱會，開唱當天總是巧合遇到下雨，沒想到今天一早又是暴雨不斷，她坦言昨晚擔心得失眠：「心想怎麼這麼準，一大早6點半就起床祈求，沒想到雨真的停了，是大家的福氣。」

李翊君今起一連2晚在TICC舉辦演唱會。（粘耿豪攝）

演唱會上李翊君帶來眾多經典歌曲，藉由服裝造型、舞台視覺及燈光特效呈現不同面貌演出，她還自我突破挑戰跳舞，誠意十足。圈內好友張小燕、方芳芳、金瑞瑤、郭子乾、葉歡及周治平等人也到場力挺，李翊君興奮說：「剛剛一出場我就看到，我的演唱會有史以來最大牌巨星坐在台下，謝謝小燕姊。」她2場演出共6000張門票銷售一空，總票房粗估1680萬元，演唱會明晚還有一場。