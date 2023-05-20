台灣最強狗仔葛斯齊上月爆出金鐘主持人「小兵」薛紀綱婚內出軌的醜聞，更曬出薛紀綱和金髮、神似Makiyo小三的照片，讓薛紀綱不得不發聲明承認對不起家人。隨著時間過去，薛紀綱近日自曝沒事在家洗手作羹湯，夫妻倆似乎已經重修舊好，但葛斯齊沒要放過薛紀綱，認為他道歉毫無誠意，預告今520還會爆猛料。

葛斯齊先前因戰汪小菲一炮而紅，後來他預告有位得過金鐘獎、已婚的主持人正在出軌，希望對方停手，否則就要爆料，上月他忍無可忍爆出該人就是薛紀綱，而薛紀綱後來發聲明認錯，表示對不起親人、另一半、和工作上的恩人，但當時葛斯齊並不領情。

葛斯齊發文。（圖／翻攝自葛斯齊臉書）

近日逢母親節，薛紀綱曬出下廚照片，坦言最近沒事做就是做飯做菜給家人吃，太太王湘涵也回應母親節當天，全家人一起過了一個平靜、溫馨、如常的母親節，對於外界的紛紛擾擾似乎不再理會，已經回到正常生活，未料，葛斯齊昨則發文預告不會放過薛紀綱。

葛斯齊發臉書表示520當天不會陪大家甜言蜜語，「那個金鐘獎拿到手酸，連家都不要的男藝人，你的新聞風波還尚未結束！已經提醒過你的道歉文案真的『很抱歉』，虛偽騙大眾，你最後騙的是自己！」並點名還有兩個男星的料要爆，「一起男星報假案事件，原來案情並不單純」，另一個則是「那個靠導演爸翻身、長得像『吳亦凡』的頂流男星，你在台灣的知名度可能會因負面新聞而大開」，引起網友熱烈討論。