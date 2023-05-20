大谷翔平落腮鬍造型。（美聯社）

結束客場之旅，天使今（20）日回到主場迎戰雙城，現場大螢幕出現了大谷翔平頭戴牛仔帽、留著落腮鬍的照片，引發球迷熱議。

與雙城隊的系列賽，天使球團舉辦鄉村主題日，陣中每位選手登場打擊時，觀眾席大螢幕同時出現西部牛仔風的合成照，大谷翔平被加上了濃密落腮鬍，不過樣子更像是個槍手而非牛仔，沃德（Taylor Ward）、華勒克（Chad Wallach）則以大鬍子造型登上大螢幕，茂密程度不輸他們的前隊友馬爾許（Brandon Marsh）。

美媒《Bally Sports West》在推特放上天使先發打線的合成圖，引起日、美的球迷熱烈討論，「這已經不是大谷了」、「這是誰？」、「看起來很適合他」。不過回到主場的大谷翔平3打數安打掛零，吞了2次三振，只靠著保送上壘一次，打擊率微幅下調到2成87。

天使先發投手德梅斯（Reid Detmers）前5局沒有讓雙城打者敲出安打，但第6局出現亂流，投出保送再被敲兩安，失掉1分後退場，接手的牛棚無法守住領先遭到追平，天使7局下落後1分，靠著莫尼亞克（Mickey Moniak）本季首支三壘安和瑞福洛（Hunter Renfroe）致勝安打，以5比4逆轉雙城，拿下系列賽開門紅。