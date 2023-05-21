國民黨總統參選人、新北市長侯友宜表示，「民主自由就是我們的DNA，不要分化台灣人的心」，卻被賴清德說成「民主自由不是國民黨的DNA」，資深媒體人黃揚明認為，「賴清德的回應，再次把自己的格局降低，把台灣人再次分化了」，賴清德應該道歉！

侯友宜昨說：「賴清德說這場選舉是民主與專制的選舉，我要告訴大家，賴清德說錯了！中華民國自由民主已經深化了40年，早在我們國家裡面，民主自由就是我們的DNA，不要分化台灣人的心，不要再撕裂我們一生所愛的台灣。」

賴清德昨回應：「民主自由不是國民黨的DNA，在過去專制統治時代不是，即便是現在，在辦理總統候選人徵召的作業，也是充滿了黑箱，看不到任何民主自由的精神，如果正如侯友宜市長所說的，民主自由是國民黨的DNA，那中華民國自由民主怎麼會才40年而已？」

黃揚明認為，賴清德似乎搞錯了侯友宜原本的說法，把侯友宜的「我們」，當成了「國民黨」，但侯友宜的意思應該是「台灣人」，才會有後面那句「不要分化台灣人的心」。

黃揚明批評，賴清德的回應，再次把自己的格局降低，把台灣人再次分化了，也掉入了侯友宜原句後段的分化、撕裂處境中。

黃揚明呼籲，賴清德對威權時代的國民黨或許真的恨之入骨，就像之前他批評國民黨的國家認同結果失言道歉一般，這次同樣也該道歉！