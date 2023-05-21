高雄一名王姓男子去年前拜訪女友人，趁著女友人忙著做生意之際，伸手拍打了對方的臀部1下，慘被移送法辦。高雄地院審結，依意圖性騷擾乘人不及抗拒而觸摸臀部的行為，處拘役30日，得易科罰金3萬元。可上訴。

判決書指出，王姓男子2022年5月28日晚間與友人一同前往高雄一處攤位拜訪女性友人A，當時A女忙著做生意，未料王男竟趁機拍打A女的屁股1下，事後A女不堪受辱便報警提告。

高雄地院審理時，王男坦承確實有拍打A女，但否認性騷擾，稱自已當時只是用手揮了A女大腿外側打招呼，他們兩個是好朋友等語；但法官勘驗A女證詞，A女證述王男走到她身後就立刻用手拍她屁股，她隨即回罵對方，另名證人也證稱，眼角餘光掃到王男觸摸A女屁股，且A女看起來很不舒服。

法官認定，王男確實趁A女不注意時，觸摸A女臀部，未能尊重他人身體自主權及心理感受，造成傷害，實屬不該，考量王男不認罪，迄今未有道歉或賠償的補償動作等情狀，依意圖性騷擾乘人不及抗拒而觸摸臀部的行為，處拘役30日，得易科罰金3萬元。可上訴。