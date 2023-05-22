台北市總人口數近期重返250萬大關，市長蔣萬安也被問到，何時找第3位副市長？國民黨北市議員鍾沛君今(22日)發文強調，北市活動人口數確實與設籍人口數有數十萬之落差是事實，高房價推力下，最慢117年人口數恐將再次跌破250萬。她建議未來可評估適合居住的人口數，以提升城市品質而非力拚人口數量，思考建請中央修法，將副市長與副秘書長人數與城市經濟產業指標連結，或直接建議調降增設副市長人口門檻。

「第三席副市長應專責督導人口對策，自己的官位自己保！」鍾沛君提到，半個月前，北市人口總算重返250萬大關，能再設第三席副市長、副秘書長。不過尷尬的是，到時人找到了，恐怕沒法確定能做多久，因爲光是到本月底北市還能不能留住250萬人口以上，真沒人說得準。

鍾沛君指出，高房價推力是老生常談，北市活動人口數確實與設籍人口數有數十萬之落差也是事實，蔣市府祭出不少方案加強人口吸力，不過，依照國發會《中華民國人口推估報告》，假設台北市人口佔全國人口之比例不變，最快116年、最慢117年，人口數也將再次跌破250萬。

鍾沛君強調，若台灣人口下滑趨勢無法逆轉，主力資源應該要拚量還是增質？除了提高生育率或從外縣市，甚至外國拉來人口遷入，考量台北市的基礎建設和公共服務能量，她在質詢時具體建議市長蔣萬安，未來可評估適合居住的人口數，以提升城市品質而非力拚人口數量，思考建請中央修法，將副市長與副秘書長人數與城市的經濟產業指標連結，而不再僅限於設籍人口數量？或考量全國人口趨勢與各地落實社福長照，直接建議調降增設副市長以及副縣長人口門檻。

「我問萬安市長有沒有徵詢誰做第三位副市長，他笑得一臉有秘密的樣子。」鍾沛君直言，無論未來誰出任，她具體要求應納入督導人口對策委員會業務，人口數攸關維持台北市在全國以及世界舞台上的城市競爭力，不可不慎！