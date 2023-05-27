氣象局發布大雨特報。（圖取自氣象局網頁）

氣象局今天（27日）凌晨2點10分發布大雨特報提醒，對流雲系發展旺盛，今天花蓮、台東地區及宜蘭山區有局部大雨發生機率，請注意安全。大雨特報範圍為，宜蘭縣、花蓮縣、台中縣、高雄市。另強颱瑪娃來勢洶洶，氣象局也提出3重點提醒。

氣象局提醒留意山區坍方、落石及土石流，低窪地區慎防積淹水，河川周邊注意河水暴漲、山洪暴發等災害。而強颱瑪娃26日晚上8點中心位置在鵝鑾鼻東南東方1790公里海面上，向西轉西北西方向前進，沿海要留意長浪，甚至避免到海邊活動。

溫度方面，今天各地低溫約23、24度，白天東半部高溫28到30度，西半部可以來到31到33度，近山區溫度會再更高一些，外出活動請注意防曬、多補充水分。

紫外線方面，今天新竹縣為「危險級」，其餘皆為「過量級」。

空氣品質方面，今天環境風場為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件稍差，稍易累積污染物，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；清晨馬祖及金門易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，北部空品區零星地區可能達「橘色提醒」等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。

氣象局指出，瑪娃周六、周日穩定地以西北西方向前進，下周一開始速度將逐漸放慢且有北轉的趨勢，北轉的時間點及北轉程度仍有很大的不確定性。

「報天氣 - 中央氣象局」臉書貼文，瑪娃颱風動態目前有3個重點要提醒民眾：

►周末注意大浪並有長浪

►周一後颱風外圍環流影響

►周一後颱風北轉位置及角度將決定對天氣的影響程度