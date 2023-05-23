緯創總經理林建勳說：「緯創秉持「國際布局、在地深耕」的理念，自104年即成立高雄研發中心，更陸續於107、109年成立高雄第二及第三研發辦公室，招募及培育高雄在地優秀研發人才，提升技術質量與能量，同時亦擴大在地投資及布局，積極擴充產能，提升研發量能，以高附加價值產品提升競爭力。緯創期許在強化全球製造布局的同時，以智慧製造、先進研發，攜手高雄，打造創新而永續的臺灣。」

前瞻創新大樓已於111年落成啟用，高雄晶傑達光電科技B3廠於22日圓滿開工動土後，預計興建地下二層、地上九層，並導入台灣綠建築(EEWH)以及美國綠建築(LEED)認證系統，打造符合綠建築廠房類銀級標章與智慧建築銀級標章之高科技廠辦大樓。廠內將設置智慧製造產線，生產車載與工控相關產品、以及顯示模組附加價值(LCM+)產品，預計於114年完成，可望創造4500個就業機會。

此外，緯創也參與經濟部加工區管理處高雄分處「社區土地開發投資興建案」，第一期工程已於111年動工，預計於112年第四季完成宿舍上樑封頂，並於113年第三季完成全新現代化宿舍。除了興建宿舍，也將於112年第四季興建第一棟研發大樓。