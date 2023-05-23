停飛達3年之久的福州─台北航線終於在22日晚間完成疫情以來首次航班，這次航班由廈門航空MF883號航班從福州長樂國際機場飛往台北松山機場，即日起福州─台北松山航線將每週執行6班往返航班，對於往來台閩之間的旅客都是個企盼已久的好消息。

據《中新網》報導，5月22日18時許，自疫情停航以來，福州－台北松山客運航線正式恢復運營，是3年來首個福州與台北之間的直航航班。即日起，廈航福州-台北松山航線將每週執行6班往返航班，除每週五外，其餘每日各1班往返。去程18:15自福州長樂機場出發，19:45抵達台北松山機場；回程20:45自台北松山起飛，22:10抵達福州。

台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍說，她很早就關注到這個航線復航的消息，提前一周購買了機票，「這次複航就像見到老朋友一樣熟悉。榕台直航後不用到處中轉，從福州抵達台北松山機場，只需一個半小時，非常方便。」

報導說，本次航班共載有157名旅客，大部分是台胞。

航班乘務長莊翕安來自台北，6年前到廈門航空工作。在這次飛行過程中，她通過機艙廣播向旅客問候與祝福。「聽到這麼多來自家鄉旅客的鄉音，覺得特別親切。希望自己能夠作為海峽文化交流的空中使者，為兩岸民眾搭建友好往來空中橋樑貢獻一份力量。」

廈航福州分公司副總經理黃振揚表示，廈航福州-高雄航線將於6月2日復航，計畫每週五執行1班往返航班；福州─桃園航線將於6月13日復航，計畫每週二執行1班往返航班。