維生素D可說是近年來討論度最高的營養素之一，在許多的研究討論中，都指出其為對抗新冠病毒的利器，重要性不言可喻。藥師廖偉呈就表示，如果出現容易生病、情緒焦慮、肌肉無力、骨質疏鬆、皮膚乾燥、心血管疾病等，就是身體發出缺乏維生素D的警訊，要特別注意。

藥師廖偉呈在個人臉書專頁發文，藉由6個缺乏維生素D的潛在身體警訊，來說明其重要性：

1、容易生病：廖偉呈說，維生素D能同時強化先天及後天免疫系統，抵抗外來細菌與病毒，當身體缺乏時，就容易出現渾身無力、容易生病的現象，甚至可能降低疫苗的防護力。

2、情緒焦慮：廖偉呈說明，維生素D能促進血清素的製造與釋放，維持大腦中的血清素健康，一旦不足，人的心情會變鬱悶。像是秋冬季常見的季節性情感障礙，或常常覺得情緒焦慮、緊張或不耐煩，都有可能是身體缺少維生素D所致。

3、肌肉無力：廖偉呈指出，維生素D在代謝時進入肌肉細胞，增強肌肉收縮，並能提高肌肉蛋白質的合成，防止肌肉流失。許多普通的肌肉疼痛，常常是缺乏維生素D的首要症狀。目前肌少症的預防保健，除了運動及蛋白質攝取外，補充維生素D也同樣重要。

4、骨質疏鬆：廖偉呈表示，維生素D是骨頭的強化劑，會幫助小腸吸收鈣質，維持血液中鈣質的平衡，促進骨頭的鈣化。如果常有關節疼痛、腳抽筋，補充鈣質仍未減緩，就可能是缺乏維生素D。

5、皮膚乾燥：廖偉呈說明，維生素D能促進皮膚的新陳代謝，身體不足時皮膚易出現潰爛、長癬，還會引起乾燥、長紅斑的情形。

6、心血管疾病：廖偉呈指出，維生素D能抑制血管內皮增生並協助血管擴張，並發揮抗發炎的效果。他表示，有研究發現，缺乏維他命D的人，發生中風和心臟病的機率較高，且死於心血管疾病的風險也會增加。

至於維生素D該如何攝取？根據衛福部「國人膳食營養素參考攝取量第8版」的建議，成人1天攝取10～15微克的維生素D就足夠，食物來源有菇類、海鮮及奶類。此外，也能透過日曬的方式讓身體合成維生素D，但要注意，避開上午10點至下午2點間的日光直射時段，建議每週2～3次，每次10～20分鐘即可。