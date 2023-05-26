范瑋琪去年在CornerMax舉辦2場小型專場門票秒殺完售，是她因口罩失言風波暫別歌壇後首度開唱，當時面對台下粉絲大聲催喚再開個唱的心願，宣布今年終於辦大型售票個唱，將在9月8日於台北流行音樂中心舉辦「我們 之間的事」演唱會。

正式回歸舞台，好奇范瑋琪的喉嚨跟手都癢了嗎？她打趣回：「心情是忐忑、緊張，又有點興奮的複雜心情，有一種要見很久不見，很在乎的朋友的心情，怕自己準備的不夠好，讓他們失望。喉嚨跟手每天都很癢，因為每天都在吼小孩。」

范瑋琪宣布舉辦大型售票演唱會，期待與歌迷相見互動。（寬宏藝術提供）

她出道22年來，無論歷經高低起伏，在每個最重要的時刻，粉絲始終默默在背後支持打氣著。能在回歸最愛的舞台，她心裡充滿感激：「經過這幾年生活與心裡的沉澱，總覺得除了家人與好友外，知道有一群一直在各個角落默默還在聽我的歌，等我出來唱歌的人，才是我再開演唱會最重要的決定，他們已經不是單純的歌迷粉絲，更是我這些年來最堅固，讓我可以更勇敢的強大力量。」

演唱會主視覺曝光令樂迷們大感新奇，只見她時而蹲坐、時而趴跪在地，對於許久未「開工」的她回歸女星身分是否充滿挑戰？她坦言一開始的確非常陌生，甚至覺得：「媽呀，怎麼會有比帶小孩還要難的事！」

她不忘幽默自嘲：「太久沒有拍這種煞有其事的照片了，腦袋跟四肢的確當場很難契合。畢竟這幾年最常做的事是吼小孩，跟收拾小孩打鬧後的殘局，其他真的有點忘光了。」范瑋琪北流演唱會門票將於5月31日12：00正式開賣，購票請洽寬宏售 票系統及全台萊爾富超商。