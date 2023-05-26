國立陽明交通大學附設醫院職業醫學科從門診實例中發現，很多勞工受到職業傷害，卻因為害怕影響、甚至失去工作，忽略或延誤就醫，而影響自己的健康與權益，呼籲勞工們重視自己的職業健康，才有續航前進的力量。

陽大醫院職業醫學科醫師藍凡耘從門診實例中指出，從事水電工作多年的41歲洪先生在上班途中車禍，隨即由救護車送至急診室救治，經診斷為右手腕遠端橈骨骨折。

洪先生從事水電工作，工作中需要操作扳手、電鑽等工具，並有拉線、配管等大量雙手手部操作的需求，因傷後暫時無法工作，導致財務上的困難，除了在醫療方便面臨了不小的負擔和壓力，生活也連帶受到了重大影響，因此至職業醫學科門診尋求協助。

院方評估後，醫師立即提供職業傷病的認定，協助職業傷病患者獲得相應的職災勞保給付。此外，也針對洪先生的工作內容評估，建議相應的復工與配工措施，以確保勞工的安全與健康，讓洪先生終於放下心中的大石頭。

藍凡耘表示，職業傷病的預防、控制和診療都是職業醫學科主要的服務範圍，很多勞工都誤以為一定要做到不能做的那一天，再去接受手術治療，屆時再停工休養申請職業傷病的認定，這樣反而會加重病情症狀。

他也舉例說，53歲從事木工工程的黃先生，最近2年工作量顯著增加，超過身體的負荷，並出現右手大拇指、食指、中指麻木無力情形，直到影響了工作效率；才至骨科就診檢查，經診斷為右手腕隧道症候群，需要手術治療，這時職業上的危害已經造成不可逆的疾病。

藍凡耘表示，及早至職業醫學科門診就醫，醫師會依病患個別化給予評估與紀錄病情，收集工作相關資料，透過醫師的專業知識和技術，傷病患者可以得到最貼合自身工作狀況的醫療建議，藉以預防疾病發生或病情惡化。