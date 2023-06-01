不過，受制部分歲修產能陸續回復生產，加上新產開出，PVC、PE及PP跌勢放大。PVC下挫20美元，每噸價格下探750美元；PE下挫20-40美元，每噸價格910-940美元；至於PP續跌30美元，每噸報價820美元。廠商利差空間壓力持續。

廠商表示，大陸EVA因企業對高價貨源存在抵觸，光伏料消費對現貨支撐力度逐漸熄火，5月內銷價較月初下滑10.84％。目前開工率約84～92％間調整，廠家讓利走單完成任務；伴隨EVA下跌已久，價格位置偏低，預計短期內EVA市場或將跌幅收窄。

大陸華東市場SM走勢平穩，港口庫存延續回落，下游補貨，交投氣氛尚可。由於大陸近期SM裝置檢修集中，港口庫存回落，預估6月SM仍以去化庫存為主，支撐短期行情；如市場情緒持穩，SM或易反彈。

5月ABS上游下跌，成本支撐不佳，而PS、APS裝置利潤持續虧損，產能操作率下降，總體維持弱剛需格局。EPS開工平穩，訂單跟進尚可。

此外，大陸PVC開工率74.45％，下游採購積極性不高，市場成交氣氛偏淡。內需逐步進入淡季，對價格大幅向上的驅動不足；海外需求疲弱，加之雨季預期，保守看待。

大陸5、6月PE進口到港量略有增加，惟6月下游仍處季節性淡季，短期需求支撐有限，承壓明顯。PP因新增擴能影響，預計6月市場處消耗社會存量偏弱運行局勢。