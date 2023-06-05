4日晚間因對流旺盛，9縣市豪大雨特報，北高大雷雨也傳出災情，除了高雄多處道路積淹水，台北市內湖康樂隧道也發生土石滑落的情況，目前警方已圍起警戒線，暫時封閉部分道路。

北市議員何孟樺、陳宥丞晚間在臉書發文指出，內湖區康樂隧道（康樂街出口處）有土石滑落情況，現場土石滑落面積約預估為15平方公尺，所幸無人受傷，目前部分道路封閉，維持一線通行。

根據《TVBS新聞網》報導，台北市警方獲報後已到場圍起警戒線，新工處已前往現場協助清理，副市長指示5日上班前需完成清理工作。