遊客們看著太陽從地平線緩緩升起的美好曙光，皆感動不已。（東北角風景管理處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

「2023壯圍生活節」一系列活動。（東北角風景管理處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處、宜蘭縣政府及壯圍鄉公所今（11日）於壯圍沙丘生態園區旁的沙灘，首度舉辦「迎曦拾光．朝日音樂會」，以壯圍海岸及龜山朝日為景，為「2023壯圍生活節」系列活動揭開序幕，並融入自然風景的音樂會表演、地景藝術創作及自行車旅遊，讓遊客留下美好回憶。

壯圍的海岸為遠眺龜山島最美角度，今日於壯圍沙丘旁的沙灘上，舉辦「迎曦拾光．朝日音樂會」，由知名十鼓擊樂團帶來精彩節目，現場表演氣勢磅礡、撼動人心，遊客們同時看著太陽從地平線緩緩升起的美好曙光，皆感動不已。

為讓大家深度體驗在地生活故事，「壯圍生活節」延續以自行車旅程為主軸，於7月22、23日及8月19日在壯圍沙丘生態園區，規畫3場收費自行車輕旅活動，民眾僅需繳599元並同時獲得市集抵用卷100元，名額有限。

該自行車遊程有2條路線提供選擇，路線一「北線-眺島織夢愛追風」全長約14公里，從壯圍沙丘生態園區出發，至過嶺保安宮參訪，接著到牛頭司導覽，再到後埤社區深度體驗返回園區。

路線二則為「南線騎遊-海風織夢水生活」全長約10公里，首先到阿祖ㄟ土礱間參觀古早味農具、碾米機，再至官老爺休閒農場炒冰DIY，廍後社區導覽體驗-廢墟餐廳闖關-龜山朝日鞦韆美拍，後返回園區。

另，首次推出「丘．海嗨音樂會」，以「眺島搖擺、眺島詠歌-地景藝術的故事」及「眺島吶喊-詩意的旅程」等不同主題，邀請國內外表演者參與演出，讓夏日3場次音樂會嗨翻壯圍沙丘。

此次生活節以「眺島織夢」作為主題，邀請5組國內外藝術家，有台東都蘭的范志明，花蓮藝術家們吳娟、林俊德、趙俊寶、莊勝鐘、魯娃．里維拉．費傑羅雅（Lua Rivera Figueroa）（墨西哥）及曾參與日本瀨戶內藝術祭的日本藝術家黑田大輔，將透過藝術創作呈現於7月22日完成露出。