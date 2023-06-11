由於低壓帶持續影響，明（12）日各地有短暫陣雨或雷雨。氣象局表示，未來一周因為滯留鋒面徘徊，加上西南風逐漸增強，各地易下陣雨、雷雨，中南部降雨時間較長、雨勢較顯著，需特別留意短延時強降雨等較劇烈天氣。

氣象局指出，明天各地有短暫陣雨或雷雨，南部地區降雨比今天明顯，其他地區午後於山區及近山區處雨勢較大，易有短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率；溫度方面，不下雨時悶熱，各地高溫預測約28至32度，低溫約25至27度。

氣象局分析未來一周天氣。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

氣象局說明，未來一周滯留鋒面在台灣附近徘徊，天氣皆不穩定，容易有短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。周二、周三（13日、14日）中南部地區水氣多、降雨時間較長，有陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨；周四（15日）鋒面南移至巴士海峽，雨勢稍趨緩，南部、東部及東南部仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有零星短暫陣雨，午後山區有局部短暫陣雨。

周五、周六（16日、17日）鋒面再度北移至台灣附近，中南部地區有陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，各地須留意短延時強降雨現象發生；下周日（18日）雖然鋒面逐漸遠離，但西南風增強，各地天氣仍不穩定，中南部地區有陣雨或雷雨、降雨較為持續，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。

輕颱「谷超」目前位於台北東方海面，未來將向東北朝日本南方海面進行，對台灣天氣沒有直接影響，但東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海有長浪發生機率。