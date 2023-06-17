氣象局發布大雨特報。（圖取自氣象局網頁）

今（17日）是補班日，天氣依舊不穩！對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日新北至雲林地區及澎湖有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，請注意雷擊及強陣風。氣象局今日3時發布9縣市大雨特報。氣象局也提醒，中南部今日降雨機率高，不定時有陣雨或雷雨出現。

氣象局資料顯示，今日滯留鋒往北部海面移動，台灣附近吹南至西南風，仍有水氣，中南部降雨機率高，不定時有陣雨或雷雨，其他地區普遍多雲、偶有短暫陣雨，長時間外出仍建議攜帶雨具，晚間鋒面遠離，越晚降雨機會越低，各地僅有零星雨勢，「這波鋒面的影響也告一段落」。

溫度方面，今日各地高溫可達31至33度，南部近山區會更熱，氣象局對台南、花蓮發布高溫黃燈警示，局部地區恐飆36度以上高溫，體感偏熱，而各地低溫約24到26度，感受較舒適。

紫外線方面，今天除宜蘭縣外，彰化線以北為「高量級」，其餘皆為「過量級」。

空氣品質方面，今天鋒面位於北部海面及西南風影響，全台降雨機率高，受降雨洗除作用影響且水平擴散條件佳，空氣品質多為良好至普通等級。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

氣象主播戴立綱表示，受到太平洋高壓西伸影響，周日（6/18）北部、中部天氣晴朗，南高屏有局部短暫陣雨；下周一到下周三（6/19~6/21）北部高溫35度以上，「梅雨季結束了」，中南部午後偶有降雨；下周四、下周五（6/22、6/23）端午連續假期天氣炎熱，南部午後零星降雨。

值得注意的是，臉書粉專《天氣風險 WeatherRisk》發文指出，下周日（6/18）雖然台灣附近的水氣有減少趨勢，但中南部沿海凌晨到上午降雨機率仍高，午後降雨熱區轉為內陸山區；北部、東半部普遍多雲，午後熱對流也會帶來局部陣雨。